Вуличний фестиваль у Гамбурзі, як завжди, переріс у бійку з поліцією
12:14, 21 серпня 2011Світ
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2 тисячі правоохоронців були напоготові
Під час заворушень у Гамбурзі (Німеччина) на щорічному вуличному фестивалі SchanzenFest затримано 30 осіб, передає Associated Press.
Захід швидко переріс у заворушення: хулігани били шибки, намагалися підпалити відділення одного з місцевих банків, трощили автомобілі. Для припинення погромів поліція застосувала водомети.
За повідомленням місцевих органів влади, більше 2 тис. поліцейських прибули на місце заздалегідь, оскільки SchanzenFest, до якого тяжіють прихильники лівих поглядів, традиційно супроводжується вуличними заворушеннями, зіткненнями з поліцією і арештами.
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