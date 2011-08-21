Кім Чен Ір проведе в Росії тиждень

16:28, 21 серпня 2011
Світ
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Відбудуться переговори з Медведєвим

Північнокорейській лідер Кім Чен Ір проведе в Росії близько тижня, повідомляє Agence France-Presse з посиланням на неназваного представника приймаючої сторони.

Приблизно в середині тижня глава КНДР проведе переговори з президентом РФ Дмитром Медведєвим. Раніше прес-служба Кремля підтвердила, що голови двох держав проведуть зустріч. Дата і місце офіційно не називалися: агентство Ренхап з посиланням на свої джерела в керівництві Південної Кореї повідомляло, що 23 серпня в Улан-Уде.

Джерело інформагентства відмовилося надати детальнішу інформацію, посилаючись на вимоги безпеки. Офіційно відомо лише, що Кім Чен Ір відвідає Далекосхідний і Сибірський федеральні округи Росії.

Востаннє раз Кім Чен Ір був у Росії в 2002 році, нагадує Лента.ру. Тоді в рамках п`ятиденного візиту глава КНДР зустрівся з президентом РФ Володимиром Путіним. У 2001 році російський візит Кім Чен Іра, під час якого лідер Північної Кореї доїхав на бронепоїзді до Москви, тривав 24 дні.

 

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