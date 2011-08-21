Влада Німеччини запропонувала Каддафі здатися

Влада Німеччини закликала лівійського лідера Муамара Каддафі якнайшвидше скласти свої повноваження і здатися, повідомляє Associated Press з посиланням на канцлера Німеччини Ангелу Меркель.

Відставка Каддафі на тлі наступу опозиційних сил на Тріполі зможе відвернути кровопролиття, вважає Меркель.

"Буде добре, якщо він (Каддафі) здасться якнайшвидше", - сказала канцлер в інтерв`ю телеканалу ZDF.

Думку Меркель поділяє міністр закордонних справ ФРН: "Ми сподіваємося, що настав поворотний момент, для несправедливого режиму настали останні дні. Німеччина не брала участь в авіанальотах НАТО в Лівії, але визнала в червні легітимну владу повстанців в особі Перехідної національної ради", - цитує AP слова міністра, сказані репортерам у Берліні.

За його словами, день, коли піде Каддафі, стане добрим днем для Лівії та її народу.