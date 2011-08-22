У Москві вшанували загиблих у серпні 1991 року

У Москві в неділю вшанували загиблих в ніч на 21 серпня 1991 року, під час путчу.

Учасники тодішніх подій і активісти демократичних рухів поклали вінки на могили Володимира Усова, Дмитра Комаря та Іллі Кричевського на Ваганьковському кладовищі.

Потім вінки були покладені до могил Бориса Єльцина, Єгора Гайдара і Мстислава Ростроповича на Новодєвічому кладовищі.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, присутні наголосили, що втрачено всі здобутки демократії, яких добився народ, виступивши проти спроби відновити радянський режим 20 років тому.

У Петербурзі відбувся мітинг опозиції під гаслом "Жодного голосу "Єдиній Росії" на виборах 4 грудня". В акції взяли участь близько ста представників "Яблука", "Справедливої Росії", КПРФ і ряду інших організацій.

Цієї ж неділі опозиційний рух "Солідарність" провів у 15 містах Росії акцію "Чесні вибори - голос народу". Це було опитування-голосування, щоб з`ясувати електоральні наміри росіян. Результати опитувань будуть оголошені 23 серпня.