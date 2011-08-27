Східне побережжя США прийняло перші удари урагану Айрін

Ураган «Айрін» досяг побережжя США - сильні пориви вітру і дощ обрушилися на Північну Кароліну, загрожуючи східному побережжю США потопами і відключенням енергії.

Як повідомляє Газета.ру, стихія накрила мис Лукаут о 7.30 ранку за місцевим часом. Ураган рухається у напрямку до північного сходу, уздовж побережжя США.

У Північній Кароліні пориви вітру обірвали лінії електропередачі, повалили дерева; деякі вулиці виявилися затопленими через могутню зливу. За даними Progress Energy, місцевої компанії, що надає електроенергію, близько 125 тис. чоловік могли залишитися без електрики.

Пориви вітру в останні години послабшали, але все ще досягають 140 км/год. Таким чином, ураган «Айрін» все ще представляє небезпеку і може бути віднесений до першої категорії за шкалою Саффіра – Сімпсона.

У Нью-Йорку оголошена евакуація, в деяких районах немає електрики. У штаті скасовано близько семи тисяч авіарейсів, всі три аеропорти Нью-Йорка закриті й не приймають літаки з полудня.