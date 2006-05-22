У Києві відкривається Саміт ГУАМ

22 травня у Києві відкриється дводенний Саміт ГУАМ.

Планується, що у ході заходу буде офіційно оголошено про перетворення ГУАМ на міжнародну організацію «Організація за демократію і розвиток – ГУАМ» зі штаб-квартирою у столиці України. Заплановано також підписання статуту організації та Спільної декларації.

У ході Саміту глави держав – учасниць обговорять питання співпраці у галузі енергетики, диверсифікації джерел постачання енергоносіїв, посилення взаємодії у врегулюванні «заморожених конфліктів», реалізацію рамкової програми ГУАМ-США, а також подальший розвиток галузевої співпраці.

22 травня у Києві відбудеться зустріч національних координаторів ГУАМ, засідання Ради міністрів закордонних справ ГУАМ, зустріч у форматі ГУАМ-США, зустріч голів прикордонних служб, а також спільне засідання міністрів економіки, енергетики і голів митних відомств країн – учасниць ГУАМ, а також зустрічі міністрів внутрішніх справ та служб безпеки. Також відбудеться засідання Ділової ради за участю представників торгово-промислових палат країн – учасниць ГУАМ.