У Чилі впав літак: серед 21 загиблого - п'ять тележурналістів

Міністерство оборони Чилі заявило, що в п`ятницю ввечері на островах Хуан-Фернандес поряд із південним узбережжям країни зазнав аварії військовий літак, повідомляє Газета.Ru з посиланням на «Сіньхуа».

Як розповіла місцева влада, внаслідок інциденту загинула 21 людина, тобто всі, хто перебував на борту.

Мер Хуан-Фернандеса Леопольдо Корнейо ГОНЗАЛЕС розповів місцевим ЗМІ, що управління авіацією Чилі втратило зв`язок із літаком о 18.00 за місцевим часом. За різними даними, на борту перебували від 18 до 21 людини, зокрема, п`ять тележурналістів.