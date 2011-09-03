У Лондоні сталися зіткнення поліції і крайніх правих

У Лондоні сьогодні відбулися зіткнення поліції і крайніх правих націоналістів з організації "Англійська ліга захисту", передає Associated Press.

Сотні членів організації вийшли на вулиці попри на тимчасову заборону на демонстрації в деяких районах Лондона, накладену Міністерством внутрішніх справ після масових погромів на початку серпня ц.р.

Про сьогоднішню демонстрацію було відомо наперед, тому вулиці патрулювали посилені наряди поліції - більше 3 тисяч - у спеціальній екіпіровці для боротьби з вуличними зіткненнями. Під час виступів праві активісти вступали в конфлікт з поліцейськими, закидали їх пляшками і обстрілювали фейєрверками.

Англійська ліга захисту, зауважує РосБізнесКонсалтинг, позиціонує себе як мирна організація, яка виступає проти ісламського екстремізму. Зокрема, пропонує заборонити в`їзд до країни імігрантам з мусульманських країн. Проте більшість попередніх демонстрацій ліги незмінно призводили до вуличних сутичок і спалахів насильства.

Серпневі заворушення влаштували вихідці з інших країн, тому влада Британії побоюються, що за сьогоднішніми демонстраціями відбудуться зіткнення між націоналістами та імігрантами.