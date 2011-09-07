Російські блогери проникли на режимні об'єкти Мінська

Міліція перевіряє інформацію про проникнення російських блогерів на ряд режимних об`єктів у Мінську.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це повідомив журналістам перший заступник начальника Управління правопорядку і профілактики МВС Білорусі майор Іван КУБРАКОВ.

"Інформація перевіряється. Якщо вона з`явилася в Інтернеті, це ще не означає, що вона відповідає дійсності. А якщо інформація підтвердиться, розбиратимемося, вживатимемо додаткових заходів безпеки", - заявив він.

Сьогодні вранці в Інтернеті з`явилися фотографії російських блогерів, які стверджують, що без особливих зусиль проникли на ряд режимних, зокрема особливо охоронюваних об`єктів білоруської столиці. Серед таких об`єктів - діючі і такі, що будуються, станції метро, освітлювальні щогли стадіону "Динамо", вежа з годинником у будинку напроти КДБ, дах готелю "Білорусь" та інші. Блогери виклали фотознімки, які підтверджують їх слова.