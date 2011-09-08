Упізнано тіла 14 осіб, які загинули під час катастрофи Як-42

Судмедекспертиз упізнали тіла 14 осіб, які загинули під час катастрофи літака Як-42 під Ярославлем, сім з упізнаних – іноземці, повідомляє «Газета.ру».

Літак Як-42 впав при наборі висоти приблизно за кілометр від аеропорту «Туношна» під Ярославлем.

На борту були члени хокейного клубу «Локомотив», які летіли до Мінська на гру першого туру регулярного чемпіонату Континентальної хокейної ліги (КХЛ).

За попередніми даними МНС РФ, на борту перебували 45 осіб – 37 пасажирів і вісім членів екіпажу. Двоє – хокеїст Олександр ГАЛІМОВ і бортпровідник Олександр СІЗОВ – вижили і перебувають у лікарні у вкрай тяжкому стані.

До теперішнього часу знайдено тіла 35 загиблих у катастрофі.

Поки «чорних ящиків», бортового мовного самописця і приладу реєстрації параметрів польоту не знайдено.