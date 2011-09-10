Пором з 500 пасажирами зазнав катастрофи біля берегів Танзанії

Пором, на борту якого перебували близько 500 пасажирів, який у суботу здійснював рейс із Занзібару, зазнав катастрофи у районі узбережжя Танзанії, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на агентство “Рейтер”.

"Близько 260 пасажирів вже врятовано. Також ми витягнули з води тіла кількох жертв, проте я не можу повідомити точного числа загиблих пасажирів", - цитує агентство слова офіцера поліції Занзібару Мусси Аллі МУССИ.

Сильний вітер у районі аварії порому може перешкодити проведенню пошуково-рятувальної операції. Представники поліції побоюються, що вода може віднести тіла загиблих на значну відстань від острова, уточнює агентство.

Причини трагедії встановлюються.

Острів Пемба, який належить Танзанії, знаходиться за 40 кілометрів на північ від Занзібару.