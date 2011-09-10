МВФ оголосив про визнання нового керівництва Лівії

Міжнародний валютний фонд заявив про визнання лівійської Національної перехідної ради, повідомляє Радіо Свобода. Це відкриває шлях для отримання новою лівійською владою фінансової допомоги від МВФ.

Голова МВФ Крістін Лагард повідомила про це журналістам в Марселі під час зустрічі міністрів фінансів "великої вісімки". Лагард додала, що відтепер Національна перехідна рада "формально представлена в МВФ".

Організація лівійських повстанців, чиї війська недавно встановили контроль над Тріполі і змусили тікати Муаммара Каддафі, вже визнана шістьма десятками держав як законний представник лівійського народу.

Тим часом, бої з військами, вірними поваленому полковникові Каддафі, тривають у кількох лівійських містах. Головним оплотом тепер вважається місто Бані-Валід за 140 кілометрів від Тріполі. Війська Національної перехідної ради, як повідомлялося, ввійшли до нього, проте встановити повний контроль над Бані-Валідом поки не можуть.