У Нью-Йорку відкрили пам'ятник загиблим 11 вересня

У Нью-Йорку відкрито пам'ятник загиблим в результаті терактів 11 вересня.

Як передає агентство France-Presse, його відкриття відбулося в рамках меморіальної церемонії, присвяченої 10-м роковинам терактів.

Церемонія почалася з хвилини мовчання на вшанування майже трьох тисяч загиблих. Ця хвилина приурочена до часу, коли перший із захоплених терористами літаків врізався у вежу Всесвітнього торгового центру. Потім минає ще п'ять хвилин мовчання - в мить, коли літак врізався в другу башту, у момент падіння літака на будівлю Пентагону, у момент падіння четвертого літака в Пенсільванії (літак впав, оскільки пасажири чинили опір терористам), а також у моменти обвалу обох веж.

У пам'ятних заходах беруть участь чинний президент США Барак ОБАМА і Джордж БУШ, який обіймав посаду глави держави в 2001 році. Обох президентів супроводжують дружини. На церемонію прибули родичі жертв терактів. Багато хто з них тримає в руках фотографії загиблих.

В ході церемонії було розгорнуто прапор США і виконано національний гімн. Потім відбулося відкриття пам'ятника, що є чорними квадратними "басейнами", які повторюють контури фундаменту веж ВТЦ. У "басейни" ллються потоки води.

11 вересня 2011 року жалобні заходи проходять не тільки в США, але й у багатьох інших країнах. Зокрема, в Парижі французький і американський хори по черзі виконали гімни Франції і США біля зображення зруйнованих веж. Близько двох тисяч осіб зібралися на жалобну церемонію в соборі Святого Павла в Лондоні. Серед її учасників - родичі 67 британців, які увійшли до числа жертв терактів.