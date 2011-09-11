Молдова поставила світовий рекорд життя без президента

Сьогодні виповнилося рівно два роки з тих пір, як Молдова живе без обраного президента, що є світовим рекордом.

Молодова є парламентською республікою, і президента обирає парламент. Колишній президент Молдови, голова Партії комуністів Володимир Воронін подав у відставку 11 вересня 2009 року.

Він займав посаду глави держави з 2001 року два чотирирічних термін поспіль. Згідно Конституції республіки, не міг балотуватися на цей пост утретє.

Після прийняття парламентом відставки Вороніна виконуючим обов`язки президента Молдови був затверджений голова парламенту Міхай Гімпу.

Однак, оскільки парламенту Молдови не вдалося обрати нового главу держави восени 2009 року, Гімпу залишився виконувати обов`язки президента до нового скликання парламенту.

Коли 28 листопада 2010 року пройшли дострокові парламентські вибори, виконувати обов`язки президента Молдови почав Маріан Лупу, який став новим головою парламенту.

Парламент Молдови не може обрати нового президента країни через відмову опозиції підтримати кандидатуру, яку висуває влада.

Так, навесні 2009 року ліберально-демократичні партії, перебуваючи в опозиції, відмовилися голосувати за кандидатуру Зінаїди Гречаної, висунуту правлячою тоді Партією комуністів.

А восени 2009 року вже комуністи, перейшовши в опозицію, відмовились віддавати голоси за кандидатуру Маріана Лупу, який став єдиним кандидатом на пост президента від правлячої нині ліберально-демократичної коаліції "Альянс за європейську інтеграцію".

Згідно з чинним в Молдові законодавстві, президент обирається в парламенті трьома п`ятими голосів депутатів (мінімум 61 з 101 депутата). Правлячій нині в Молдові коаліції для самостійного обрання президента не вистачає двох голосів. Тож наразі ці два голоси може дати лише Партія комуністів, які та давати не поспішає.

Планується, що правляча коаліція "Альянс за європейську інтеграцію" 21 вересня оголосить своє рішення щодо виборів нового президента і подолання конституційної кризи. Якщо ж найближчим часом президента так і невдасться обрати, на Молдову чекатимуть треті за останні два роки вибори до парламенту.

ТСН