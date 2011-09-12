Спікер парламенту: Грузія стане членом НАТО, і ми до цього готові

Голова грузинського парламенту Давид Бакрадзе напередодні візиту генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена заявив, що Грузія задовольняє практично всі вимоги, які можуть бути поставлені перед країною-кандидатом на членство до альянсу, передає "Новини-Грузія".

Делегація Північноатлантичної ради на чолі з генсеком НАТО відвідає Грузію з офіційним візитом 9-10 листопада.

"Грузія стане членом НАТО, і ми до цього готові, ми багато працювали над цим останні роки. Я можу сміливо сказати, що Грузія задовольняє практично всі вимоги, які можуть бути поставлені перед країною-кандидатом", - заявив спікер парламенту в ефірі телекомпанії "Руставі-2".

При цьому він зазначив, що "подібне рішення не буде швидким і легким".

"Ми спробуємо прискорити процес вступу до НАТО, і візит генсека і засідання Північноатлантичної ради сприятимуть тому, щоб Грузія швидше досягла своєї мети", - наголосив Бакрадзе.

Водночас голова парламенту Грузії визнав, що ще дуже рано говорити про те, які результати будуть за засіданнями Північноатлантичної ради і комісії НАТО-Грузія.

Але в будь-якому разі, за словами Бакрадзе, "це сильний політичний сигнал про те, що у відносинах з НАТО Грузія розглядається як партнер".