КДБ Білорусі викрило шпигунську мережу

Польські агенти слідкували за об`єктами об`єднаних систем протиповітряної оборони Росії та Білорусі - заявив в ефірі державного каналу заступник керівника КДБ Віктор Вегер.

Начебто агентів - а це четверо громадян Білорусі та один Росії - затримали. Проти них порушили кримінальну справу за статею "зрада батьківщині". За словами кадебешника, викрили мережу, яка начебто працювала на польську розвідку, завдяки росіянину. Шпигун з`явився з повинною. Зокрема агенти слідкували за зенітними комплексами С-300.

5 канал