Туркомпанії країн ГУАМ організують прес-тур для японських ЗМІ

Представники туристичних компаній держав - членів ГУАМ узгодили участь у виставці JATA World Travel Fair 2011, що відбудеться в Токіо з 29 вересня по 2 жовтня.

Як повідомили УНІАН у Секретаріаті ГУАМ, 12 вересня в Секретаріаті ГУАМ в Києві відбулося 11-е засідання Робочої групи ГУАМ з туризму, в якому взяли участь представники туристичних адміністрацій, туристичних компаній держав ГУАМ, Посольства Японії в Україні і Секретаріату ГУАМ.

Учасники засідання узгодили участь у виставці JATA World Travel Fair 2011 і заслухали інформацію японської сторони про умови участі в семінарі “Tourism Promotion and Marketing (Targeting the Japanese Market)”, який організує JICA 13 листопада – 1 грудня в Японії.

Крім того, учасники засідання обговорили підсумки проведення інформаційного туру для зацікавлених представників японських туристичних агентств, який відбувся 18-29 липня, і основні питання проведення прес-туру для зацікавлених представників японських засобів масової інформації.

Сторони домовилися провести чергове засідання РГТУР на рівні керівників відомств, відповідальних за розвиток туризму в державах - членах ГУАМ, у четвертому кварталі цього року. Конкретні дата і місце проведення засідання будуть узгоджені дипломатичними каналами.