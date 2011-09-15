У розпорядженні Каддафі залишається золотий запас Лівії

Нова влада Лівії просять країни Заходу забезпечити їх зброєю - для остаточної ліквідації сил, вірних поваленому лівійському диктаторові Муаммару Каддафі, повідомляє Радіо Свобода.

На переговорах в Тріполі в середу з помічником держсекретаря США Джеффрі Фелтманом глава Національної перехідної ради Лівії Мустафа Абдель Джаліль зазначив, що в розпорядженні Каддафі залишається золотий запас країни, що дозволяє йому вербувати найманців і організовувати опір.

Повстанці обложили рідне місто Каддафі - Сирт, а також Сабху і Бені-Валід, де закріпилися його прихильники.

У четвер в Тріполі для переговорів з новими лівійськими керівниками прибуде президент Франції Ніколя Саркозі. За непідтвердженими повідомленнями, очікується також приїзд прем`єр-міністра Великобританії Девіда Кемерона.