Україна вивчає, куди Росія виходить з Договору про звичайні збройні сили

Україна вивчає ситуацію щодо призупинення участі Росії у Договорі про звичайні збройні сили в Європі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу заступник глави Секретаріату Президента Олександр ЧАЛИЙ.

«Ця ситуація нами вивчається. Попередня реакція – безперечно, це створює для України значні занепокоєння стосовно забезпечення нашої національної безпеки», - сказав він.

За словами О.ЧАЛОГО, найближчим часом буде проведено консультації як за участю Російської Федерації, так і інших сторін договору, зокрема, України, про звичайні збройні сили в Європі, у ході яких відбудеться пошук рішення, яке б забезпечило національну безпеку України.

Як повідомляв УНІАН, 14 липня Президент Росії Володимир ПУТІН підписав указ про припинення Росією дії Договору про звичайні збройні сили в Європі (ДЗЗСЄ) і пов`язані з ним міжнародні договори.

Це рішення пов`язане "з винятковими обставинами, що стосуються змісту Договору про звичайні збройні сили в Європі від 19 листопада 1990 року, торкаються безпеки Російської Федерації і вимагають вживання невідкладних заходів".

У довідці до указу пояснюється, що Росія припинила дію ДЗЗСЄ "доти, поки країни НАТО не ратифікують Угоду про адаптацію і не почнуть сумлінно виконувати цей документ".

У документі до виняткових обставин відноситься те, що країни, які приєдналися віднедавна до НАТО, ухиляються від оформлення змін у складі груп держав-учасників ДЗЗСЄ. В результаті розширення Альянсу перевищені групові обмеження ДЗЗСЄ.

Крім цього, плановане розміщення на території Болгарії і Румунії звичайного озброєння США "негативно впливає" на дотримання групових обмежень ДЗЗСЄ.