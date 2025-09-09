За словами прем'єр-міністра країни, це пов'язано з військовими навчаннями Білорусі та РФ.

Польща планує закрити кордон з Білоруссю через військові навчання "Запад-2025", які сусідня країна розпочне разом з Російською Федерацією наприкінці цього тижня. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, цитує RMF24.

За його словами, закрити кордон планують у ніч з четверга на п'ятницю.

Туск наголосив, що відповіддю на такі агресивні російсько-білоруські маневри будуть навчання польської армії та союзних сил.

Відео дня

Прем'єр-міністр наголосив, що з боку РФ та Білорусі відбуваються й інші провокації, як на території країни, так і за її межами.

"У зв'язку з цим, з міркувань безпеки держави, ми закриємо кордони з Білоруссю, включаючи залізничні переходи, у зв'язку з маневрами "Запад", у четвер о півночі, з четверга на п'ятницю", - сказав глава польського уряду.

Водночас минулого тижня віцепрем’єр і міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив:

"Війна в Україні почалася з навчань "Запад". Спочатку були навчання, спочатку було зосередження військ, підготовка. Напевно, тоді багато хто не вірив, що навчання закінчаться інакше (повномасштабною війною - УНІАН). Я думаю, що на чолі з самими представниками української держави. Треба бути чутливими до таких дій. Польща стежить за ситуацією і перебуває в повній готовності".

Своєю чергою генерал, голова Генштабу Збройних Сил Польщі Веслав Кукула наголосив, що його країна має бути готовою до можливих провокацій, саботажів та потенційної агресії, яка може бути пов'язана з цими навчаннями.

"Жодні з наших навчань ніколи не закінчувалися актом агресії, але такі ситуації мали місце під час навчань "Запад". Саме тому ми керуємося глибокою недовірою", - додав він.

Військові навчання "Запад-2025" - що відомо

12-16 вересня відбудуться найбільші в цьому році російсько-білоруські військові навчання "Запад-2025". Відомо, що у цих навчаннях візьмуть участь тисячі військових та сучасна бойова техніка.

"Маневри "Запад" вже багато років викликають зацікавленість і занепокоєння сусідніх країн, особливо в контексті напруженості на східному фланзі НАТО", - підкреслили в RMF24.

Водночас начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов відповів, чи є загроза для України під час таких навчань. За його словами, загрози немає, адже це плановий захід, який проводиться кожного року.

Крім того, Буданов запевнив, що станом на зараз загрози для країн Європи теж немає.

Вас також можуть зацікавити новини: