У мережі з'явився новий інсайд щодо флагманських iPhone 17 Pro і 17 Pro Max. Як пише Bloomberg, Apple зробить акцент на часі автономної роботи для моделей 2025 року.

Журналісти не наводять конкретних цифр, але в документах, виявлених у Китаї, зазначено, що Apple встановить в iPhone 17 Pro Max акумулятор об'ємом 5000 мАг. Якщо інсайд підтвердиться, такі показники стануть рекордом за всю історію айфонів.

За офіційними даними Apple, час автономної роботи iPhone 16 Pro Max у режимі відтворення відео становить до 33 годин. Очікується, що в поєднанні з енергоефективним процесором A19 Pro iPhone 17 Pro Max зможе запропонувати ~35 годин автономної роботи, а можливо, і більше.

Для порівняння: ємність батареї тонкого iPhone 17 Air становитиме лише 3000 мАг. Згідно з тестами Apple, тільки 60-70% власників смартфона зможуть використовувати його весь день без підзарядки. Щоб компенсувати цей недолік, Apple випустить чохол із вбудованим акумулятором.

Презентація всіх iPhone 17, включно з моделями Pro, пройде ввечері 9 вересня. За чутками, там також мають представити нове покоління Apple Watch і AirPods Pro.

Разом із iPhone 17 вийде публічна версія iOS 26, яка стане найбільшим оновленням з часів iOS 7. Операційку буде сумісна з iPhone 11 і новішими смартфонами Apple.

