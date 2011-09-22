Польща дозволила слабоалкогольні напої на футбольних матчах

Президент Польщі Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ підписав сьогодні закон, яким дозволяється продаж та споживання слабоалкогольних напоїв на масових заходах в країні, в тому числі під час Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, підписаний Президентом закон також посилює покарання за „футбольне хуліганство”, що повинно сприяти безпечнішому проведенню матчів європейського чемпіонату.

„Цей закон забезпечує ефективну боротьбу з явищем так званого футбольного хуліганства та створює ефективніші інструменти для гарантування безпеки та громадського порядку під час спортивних заходів”, - повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства внутрішніх справ Польщі, котре було одним із авторів законопроекту.

Підписаний закон, серед інших заходів, які мають посилити відповідальність футбольних хуліганів, передбачає облаштування футбольних стадіонів електронними системами ідентифікації осіб, запроваджує „електронний нагляд” за тими, кому суд заборонив ходити на футбольні матчі, та дозволяє проводити судові засідання над футбольними хуліганами безпосередньо на стадіонах.

Прес-служба відзначила, що продаж та споживання алкоголю міцністю не більше 3,5 градусів під час масових заходів буде можливим лише після отримання відповідної згоди влади. Такий дозвіл не можна буде отримати "на матчі підвищеного ризику".

Як повідомляв УНІАН, на початку вересня польський Сейм скасував поправку вищої палати Сенату, яка забороняла продаж будь-якого алкоголю під час масових заходів у Польщі.

Довідка УНІАН. Польща почала готувати спеціальний закон, який посилює покарання футбольних хуліганів, після кількох випадків агресивної поведінки польських уболівальників на футбольних матчах та висловленого UEFA занепокоєння проблемою.