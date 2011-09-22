Батько потерпілої у теракті вилив сечу лікареві на голову

Представника однієї з потерпілих у результаті вибуху в мінському метро в квітні цього року затримано за хуліганство з особливим цинізмом.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, відповідну постанову частково зачитав сьогодні суддя Верховного Суду Білорусі Олександр ФЕДОРЦОВ на засіданні суду з розгляду кримінальної справи про теракт.

Затриманий Олександр КРУТОЙ представляв інтереси своєї доньки Інесси в суді у справі про теракт в мінському метро, оскільки сама вона не в змозі за станом здоров`я постійно бути присутньою на процесі. На першому засіданні 15 вересня О.КРУТОЙ подав клопотання про перенесення розгляду справи до вирішення питання про скасування в Білорусі страти, створення інституту присяжних засідателів і введення їх у процес.

У постанові про затримання представника потерпілої говориться, що О.КРУТОЙ "17 серпня, перебуваючи в кабінеті однієї з медичних установ Мінська, умисно вчинив хуліганські дії з особливим цинізмом і зневагою до норм моралі. Він вилив вміст двох банок із сечею на головлікаря".

За словами І.КРУТОЇ, вона не знає, що з її батьком і їй невідомо про інцидент, який стався за участю батька 17 серпня і про який повідомив сьогодні суддя О.ФЕДОРЦОВ.

В даний час О.КРУТОЙ перебуває в Республіканському науково-практичному центрі психічного здоров`я, куди його направили за напрямом прокурора. Про це його родичам повідомили в Московському РУВС Мінська.

Довідка УНІАН. О.КРУТОЙ був затриманий у Мінську ввечері 20 вересня за звинуваченням у хуліганстві з особливим цинізмом.

21 вересня наприкінці судового засідання І.КРУТАЯ спробувала передати судді О.ФЕДОРЦОВУ, який головує в суді над обвинуваченими в теракті, заяву у зв`язку із затриманням з невідомих причин її батька. Проте суддя відмовився прийняти заяву.

Довідка УНІАН. Вибух на станції метро "Жовтнева" в Мінському метрополітені прогримів о 17.58 11 квітня 2011 року. В результаті теракту 11 чоловік загинули на місці, 4 померли в лікарнях. За фактом вибуху було порушено кримінальну справу за ст.289 "Тероризм" Кримінального кодексу Білорусі.

15 вересня Верховний Суд Білорусі почав розгляд кримінальної справи про теракт у мінському метро. У здійсненні теракту звинувачують двох уродженців Вітебська Дмитра КОНОВАЛОВА і Владислава КОВАЛЬОВА, обидва 1986 року народження.