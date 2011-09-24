Путін поступився першим місцем Мєдведєву

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ очолить список партії «Єдина Росія» на виборах до Держдуми РФ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Д.МЕДВЕДЄВ сказав сьогодні, виступаючи на з`їзді партії «Єдина Росія».

«Вважаю, що «Єдина Росія» дійсно пропрезидентська партія», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

«Щойно Володимир ПУТІН, як голова партії, офіційно звернувся до мене з пропозицією очолити список «Єдиної Росії». Безумовно, це відповідальна і дуже серйозна пропозиція, і я приймаю її», - підкреслив він.

Він висловив упевненість, що «Єдина Росія» переможе на виборах.