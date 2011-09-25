Церква вітає мирний перехід влади в Росії

Голова Синодального відділу Московського патріархату із взаємин Церкви та суспільства протоієрей Всеволод Чаплін високо оцінив продемонстрований у суботу спосіб передачі верховної влади в Росії, назвавши його мирним і високоморальним.

Голова держави Дмитро Медведєв у суботу на засіданні XII з`їзду партії "Єдина Росія" запропонував нинішньому прем`єр-міністрові Володимиру Путіну балотуватися в президенти і заявив, що сам піде працювати в уряд.

"Прекрасно, що вже втретє в Росії відбулася мирна передача естафети верховної влади. Причому це сталося в дуже урочистому, гідному моральному дусі, перед великою кількістю людей, які бачили добрі наміри президента і прем`єра по відношенню один до одного", - сказав Чаплін РІА "Новости".

За його словами, виявилися не праві ті, хто "передрікав сварки, грав на природних суперечностях апаратів, намагався будувати жахливі прогнози".

Представник Московського патріархату нагадав, що протягом більшої частини російської історії влада першої особи в державі "переходила дуже жорстко". "Навіть у рамках однієї царської династії мали місця і вбивства, і змови, не кажучи вже про два смутні періоди - наприкінці XVI - початку XVII століть та XX столітті, яке було позначене двома переворотами і страшними конфліктами в рамках післяжовтневого ланцюжка правителів", - зазначив співрозмовник агентства.

Він наголосив, що в Росії "мирний перехід влади дуже важливий, тому що від його ходу залежить доля, безпека і навіть життя людей".