Український моряк помер у Камеруні, так і не дочекавшися зарплати

У Камеруні помер український моряк – член екіпажу судна Swift Split, якому судновласник заборгував заробітну плату.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ.

За його словами, збанкрутіла хорватська компанія відмовилася виплачувати заробітну плату українським морякам, які працювали на судні, що стояло поблизу берегів Камеруну.

«Ми втручалися в цей процес, вели переговори на рівні Посольства України в Хорватії з хорватською владою. Нам було повідомлено, що Хорватія не може впливати на цей процес, оскільки це приватна компанія, а судно ходить під прапором іншої країни, і що це питання необхідно вирішувати в судовому порядку», - сказав речник МЗС.

За словами О.ДИКУСАРОВА, Україна також зверталася до Міжнародної профспілки моряків з проханням вплинути на процес погашення боргів із зарплати після продажу судна на аукціоні.

«Мені відомо, що в цьому питанні є певні зрушення», - додав він.

О.ДИКУСАРОВ поінформував, що у грудні 2010 року МЗС України звертався до українських моряків з проханням повернутися в Україну і вирішити це питання в судовому порядку, однак вони відмовилися і продовжували перебувати на судні.

«19 вересня ми отримали повідомлення, що один громадянин України помер», - сказав речник МЗС.

За його словами, наразі вирішується питання про відправлення тіла українця на Батьківщину.

Він також зазначив, що МСЗ поки не знає причини погіршення стану здоров`я українського моряка.

Також О.ДИКУСАРОВ спростував інформацію про те, що моряки не могли повернутися в Україну через відсутність у них необхідних документів. «У нас є повний перелік документів, в разі необхідності ми б передали їх в Габон або Камерун для того, щоб вони виїхали, просто не було бажання виїхати», - додав він.

За даними ЗМІ, арештоване судно Swift Split стоїть поблизу Камеруна з літа 2010 року. На його борту перебуває декілька українців.