Туреччина грозить відмовою від російського газу, якщо їй не знизять ціну

Анкара може не продовжити підписану 25 років тому й діючу до теперішнього часу газову угоду з Росією, якщо в Москві не переглянуть ціну на природний газ, що поставляється до країни.

Як передає РІА Новости з посиланням на турецьку газету "Бугюн", про це заявив міністр енергетики Туреччини Танер ЙИЛДИЗ.

"Якщо від Росії надійде відповідь, що влаштовує нас, на направлену їй пропозицію (з питань ціни на газ - УНІАН), ми її оцінимо. Якщо її не буде, ми як держава не зможемо її (угоду - УНІАН) продовжити, й віддамо цю справу в руки приватного сектора, який і вестиме торги", - сказав турецький міністр.

Голова Міненерго Туреччини зазначив, що якщо угоду з Росією не буде продовжено, Стамбул не відчуватиме проблем із забезпеченням природним газом. Основні обсяги газу, що надходять до Туреччини по "західному маршруту", використовуються для потреб північного заходу країни, перш за все, 15-мільйонного Стамбула.

Водночас у ТОВ "Газпром експорт" агентству "Прайм" повідомили, що поки не отримували від свого турецького партнера Botas інформації про його позицію щодо продовження контракту.

"Газпром експорт" поки не отримав від турецького партнера - компанії Botas - інформації про те, яка її позиція щодо продовження контракту. Саме Botas, а не міністерство, є контрактною стороною, з якою "Газпром експорт" веде переговори", - сказав представник російської компанії.

Довідка УНІАН. Туреччина є другим за обсягами поставок імпортером російських вуглеводневих ресурсів.

Перша угода про поставки російського природного газу до Туреччини була підписана в 1986 році по так званому "західному маршруту" (через Україну, Румунію й Болгарію) у щорічних обсягах 6 мільярдів кубометрів. Термін її дії закінчується в грудні нинішнього року.

Згодом із Туреччиною було підписано угоду про поставки російського газу по трансчорноморському газопроводу "Блакитний потік".

На 2010 рік контрактами були заплановані поставки до Туреччини 30 мільярдів кубометрів російського газу - 14 мільярдів по західному коридору і 16 мільярдів по "Блакитному потоку". При цьому з урахуванням впливу наслідків кризи на економіку Туреччини були визначені мінімальні обсяги закупівлі турецькою стороною "блакитного палива", а також передбачено право турецької компанії Botas скорочувати відбір газу, що надходить по морському газопроводу, до 75% без санкцій з боку "Газпрому". В результаті Туреччина купила лише 18,01 млрд. куб. м.

Віце-прем`єр РФ Ігор СЄЧІН у лютому 2010 року заявляв, що обговорюється можливість зниження цін на газ для Туреччини.

У 2009 році після підписання міжурядового протоколу про співпрацю в газовій сфері між Росією та Туреччиною турецькі ЗМІ писали, що на його підставі Туреччина може добитися вигідніших умов поставок російського газу. За даними газети Sabah, відповідно до документа турецька Botas збиралася почати з "Газпромом" переговори про зниження ціни на газ. Крім того, йшлося про можливий перегляд пункту контракту, заснованого на принципі take or pay ("бери або плати"), згідно з яким турецька сторона повинна платити за законтрактований, але не вибраний газ.

Голова "Газпрому" Олексій МІЛЛЕР раніше говорив, що газовий холдинг планує укладати нові контракти на поставки газу Туреччині з умовою заборони реекспорту. О.МІЛЛЕР зазначав, що Туреччина ставить питання про збільшення обсягів закупівель. Із цим пов`язано обговорення реалізації проекту газопроводу "Блакитний потік-2", який також дозволить Туреччині стати транзитною країною для поставок газу до Ізраїлю. Власних запасів вуглеводнів Туреччина не має.

Група "Газпром", крім того, розраховувала отримати прямий вихід приблизно на 20% кінцевих споживачів турецького ринку газу.

Також нагадаємо, що російський проект "Південний потік" вибудовувався на основі припущення, що Туреччина дасть Газпрому дозвіл на прокладання труби дном Чорного моря через виключну економічну зону Туреччини. Лише в такому разі проект не потребуватиме узгодження з іншими країнами, яки мають виходи в Чорне море.