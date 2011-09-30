Янукович: із зоною вільної торгівлі не можна квапитися

Питання щодо підписання угоди про створення зони вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом обов’язково має пройти процедуру громадського обговорення, парламентських слухань.

Як повідомляє прес-служба Президента України, таке переконання висловив глава Української держави Віктор ЯНУКОВИЧ після зустрічі з прем`єр-міністром Республіки Польща Дональдом ТУСКОМ.

«До того як підписувати угоду про зону вільної торгівлі, нам, безумовно, ще треба пройти деякі внутрішні процедури. Нам треба пройти громадські обговорення, зібрати представників асоціації товаровиробників, треба провести парламентські слухання», – сказав В.ЯНУКОВИЧ.

На переконання глави держави, до цього питання слід підходити відповідально, з урахуванням того, що в Україні існують «деякі дуже чутливі групи товарів, виробники яких мають відповідним чином підготуватися і бути конкурентоспроможними на європейському та світовому ринках».

«Україна в цілому прагне до того, щоб підняти рівень економіки та конкурентоспроможності», – підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.