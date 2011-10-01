Пірати відпустили судно «Dover» з двома українцями на борту

Звільнено судно „Dover”, серед членів екіпажу якого двоє громадян України, захоплене у полон сомалійськими піратами 28 лютого цього року.

Про це УНІАН повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олександр ДИКУСАРОВ.

Згідно з повідомленням Посольства України в Грецькій Республіці, судно „Dover” (екіпаж 24 особи, серед яких двоє громадян України) було звільнено 30 вересня.

За даними дипустанови, у даний момент судно направляється до найближчого безпечного порту, де представники судновласника спільно з українськими дипломатами вирішуватимуть питання щодо репатріації екіпажу.

За попередніми даними, орієнтовна дата прибуття судна до порту – 3-4 жовтня ц.р.

Справа продовжує перебувати на особливому контролі у Посольствах України в Греції, Саудівській Аравії та в Департаменті консульської служби МЗС України.