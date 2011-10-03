Сьогодні назвуть ім'я першого лауреата Нобелівської премії-2011

У Швеції відкривається 110-й Нобелівський тиждень. У понеділок, 3 жовтня, у Стокгольмі оголосять ім'я першого лауреата Нобелівської премії за 2011 рік - в галузі фізіології та медицини.

Серед головних претендентів на винагороду називають двох вчених, які досліджували деякі аспекти виникнення ожиріння, і фахівця, який визначив спосіб виробництва стовбурових клітин без використання людських ембріонів.

Найближчими днями стануть відомі лауреати премії і в інших дисциплінах. Так, 4 жовтня у шведській столиці буде оголошено про рішення Нобелівського комітету з фізики, 5 жовтня - з хімії. А 8 жовтня в Осло буде названо лауреата премії миру. Власник "Премії з економіки пам'яті Нобеля", заснованої Банком Швеції в 1968 році, визначиться 10 жовтня. Дата присудження премії з літератури поки не оголошена, але, за традицією, це відбувається в перший або другий четвер жовтня.

Цього року Нобелівський комітет вдався до особливих запобіжних засобів, щоб ім'я лауреата не стало відомо раніше терміну. Рік тому це сталося - одна зі шведських газет повідомила про рішення Нобелівського комітету за кілька годин до того, як воно було оприлюднене. І хоча в самому комітеті публікацію тоді назвали простим збігом, багато хто сприйняв це як витік секретної інформації.

Тим часом наукові розділи газет і журналів традиційно роблять власні припущення. Оглядачу центральної Dagens Nyheter Карін Бойс кілька разів вдавалося правильно визначити лауреатів напередодні офіційного оголошення.

Цього року Бойс прогнозує вручення премії з медицини за одне з трьох відкриттів. Перше - метод виробництва стовбурових клітин зі звичайних клітин організму, розроблений японцем Сін'я Яманака.

Друге - відкриття ядерних гормональних рецепторів, зроблене французом П'єром Шамбоном та американцями Рональдом Евансом і Елвуд Дженсеном. Третє - виявлення рецепторів, що відповідають за відчуття болю, спеки та холоду, американцем Девідом Джуліусом.

На Нобелівську премію миру цього року претендують арабські блогери та головні ораганізатори революції в Єгипті. Крім того, лауреатами можуть стати засновник WikilLeaks Джуліан Ассанж, колишній канцлер Німеччини Гельмут Коль, російська правозахисниця Світлана Ганнушкіна.

Також букмекери склали список претендентів на Нобелівську премію з літератури: серед них Умберто Еко, Мілан Кундера, Харукі Муракамі, Філіп Рот, Петер Хандке, Віктор Пєлєвін і Боб Ділан. Очолює список 81-річний сирійсько-лівійський поет Адоніс (справжнє ім'я - Алі Ахмад Саір Асбарі).

ТСН