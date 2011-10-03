У Білорусі золотовалютних резервів вистачить на 1-2 місяці

У Білорусі золотовалютні запаси не забезпечують роботу економіки, їх вистачить на 1-2 місяці.

Про це заявила голова Нацбанку Білорусі Надія ЄРМАКОВА, виступаючи на сесії Ради Республіки, передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь.

«У зв`язку з тим, що зріс попит на іноземну валюту, знизилися золотовалютні резерви країни до ризикових, критичних розмірів. Практично сьогодні ми не маємо тих запасів, які повинні бути в економіці, які забезпечували б неризикову життєдіяльність економіки», - заявила Н.ЄРМАКОВА.

Вона пояснила, що, згідно з міжнародними нормами, золотовалютний запас повинен забезпечувати тримісячний запас імпорту в розмірі 12-15 млрд. дол.

«Такі повинні бути у нас золотовалютні резерви. На сьогодні ми маємо запас на 1-2 місяці», - зазначила голова Нацбанку Білорусі.