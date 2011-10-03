Науковець, який помер, все ж таки отримає Нобелівську премію

Нобелівська премія з фізіології та медицині за 2011 рік буде присуджена американському вченому Ральфу Штайнману посмертно, попри те, що статут нагороди не передбачає такої можливості, повідомляє Associated Press з посиланням на заяву Нобелівського комітету.

Ральф Штайнман, який став нобелівським лауреатом разом з Брюсом Бойтлер (Bruce Beutler) і Жюлем Хоффманом (Jules Hoffmann) за дослідження імунітету, помер у ніч на 1 жовтня.

Нобелівська премія може бути присуджена посмертно, якщо претендент був живий на момент оголошення про нагородження, але помер до 10 грудня - дати вручення премії. Це правило було введене 1974 року.

Однак у випадку зі Штайнманом склалася безпрецедентна ситуація, коли вчений пішов з життя за кілька годин до оголошення свого імені як лауреата.

"Нобелівська премія Ральфу Штайнману була присуджена справедливо. Її присудження грунтувалося на очевидній передумові, що лауреат живий", - йдеться в заяві комітету.

Штайнман - вихідець з Канади, повідомляє РІА "Новости". Він закінчив університет Макгілла в Монреалі, потім перебрався до США, де з 1988 року обіймав посаду професора імунології в Рокфеллерівському університеті в Нью-Йорку. У 1973 році відкрив дендритні клітини, які можуть активувати Т-клітини, критично важливі для імунітету. Дендритні клітини є "сполучною ланкою" між вродженим і набутим імунітетом.