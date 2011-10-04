Польща сподівається, що Україна правильно вибере між МС і ЄС

Міністр закордонних справ Польщі Радослав СІКОРСЬКИЙ сподівається, що українська влада не відмовиться від європейської інтеграції задля приєднання до Митного союзу Росії, Білорусі та Казахстану.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю українським журналістам у Варшаві.

За словами Р.СІКОРСЬКОГО, Україна є суверенною державою та має повне право самостійно визначати свою зовнішню політику.

„Ми бачимо українців європейським народом, але якщо українські керівники вирішать по-іншому, то будемо змушені з цим змиритися”, - сказав Р.СІКОРСЬКИЙ.

„Сподіваюся, що це малореальний сценарій”, - відзначив міністр, коментуючи гіпотези певних експертів про можливість вступу України до Митного союзу.

Він висловив сподівання на швидке парафування договору про асоціацію України з ЄС та запровадження його положень в дію.

„Якби Україна як велика держава, котра була частиною Радянського Союзу, показала, що може досягти успіху в побудові демократичного, динамічного суспільства та багатої, інтегрованої із Заходом економіки, то це був би приклад не лише для країн Кавказу, Середньої Азії, а й для самої Росії”, - сказав Р.СІКОРСЬКИЙ.

Польський міністр зауважив, що Польща розраховує на підтримку України у переговорах із Білоруссю, представники якої минулого тижня бойкотували саміт «Східного партнерства» у Варшаві.