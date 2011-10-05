Розпочався процес у справі про торгівлю людськими органами

У Косові сьогодні постали перед судом семеро обвинувачених в торгівлі людськими органами, повідомляє Радіо Свобода.

За даними слідства, вони залучали донорів з ряду країн - у тому числі Росії, Молдови і Казахстану, - обіцяючи по 15 тисяч євро за орган. Стверджується, що в 2008 році в клініці в Приштині було проведено не менше 30 нелегальних трансплантацій.

Питання про торгівлю органами в Косові набуло особливої ​​актуальності після оприлюднення доповіді комісії Ради Європи, в якій стверджувалося, що в 90-і роки до діяльності такого роду були причетні і деякі нинішні керівники Косова.

Місія Євросоюзу в Косові створила спеціальну групу з розслідування цих звинувачень.