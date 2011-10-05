Розпочався процес у справі про торгівлю людськими органами
00:32, 05 жовтня 2011Світ
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Повідомлення з Косова
У Косові сьогодні постали перед судом семеро обвинувачених в торгівлі людськими органами, повідомляє Радіо Свобода.
За даними слідства, вони залучали донорів з ряду країн - у тому числі Росії, Молдови і Казахстану, - обіцяючи по 15 тисяч євро за орган. Стверджується, що в 2008 році в клініці в Приштині було проведено не менше 30 нелегальних трансплантацій.
Питання про торгівлю органами в Косові набуло особливої актуальності після оприлюднення доповіді комісії Ради Європи, в якій стверджувалося, що в 90-і роки до діяльності такого роду були причетні і деякі нинішні керівники Косова.
Місія Євросоюзу в Косові створила спеціальну групу з розслідування цих звинувачень.
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