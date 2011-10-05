Кліматологи лякають, що шоколад може перетворитися на делікатес

Шоколад може стати делікатесом до 2050 року через катастрофічні зміни клімату.

Як передає Газета.Ru, про це йдеться в доповіді Міжнародного центру тропічного сільського господарства.

На думку експертів, через 40 років середня температура на заході Африки зросте на 2,3 градуса за Цельсієм, що зробить клімат Гани і Кот-д`Івуара непридатним для вирощування какао-бобів.

Глобальна індустрія шоколаду, обсяги якої оцінюються в 9 млрд. дол., отримує майже половину какао з ферм цих держав.

Як зазначають автори дослідження, какао-боби на заході Африки є еквівалентом готівки. «Багато фермерів використовують какао як банкомати», – йдеться в звіті. - Вони набирають зерна в тари й обмінюють їх на медичні послуги або платять ними шкільні збори. Крім того, що обсяги вирощуваного в Гані й Кот-д`Івуарі какао відіграють стратегічно важливу роль для всієї індустрії шоколаду, какао є фундаментальною основою «нормального життя жителів західної Африки».

На думку експертів, фермери почнуть відчувати дію кліматичних змін уже в 2030 році.

Вчені зазначають, що какао зростає на «надзвичайно крихких і схильних до різних захворювань» деревах. Паразити й хвороби щорічно скорочують урожай какао-бобів приблизно на 30%. Так, до країн, які були головними експортерами какао на світові ринки, зовсім недавно належала Бразилія, проте держава втратила свої позиції через появу небезпечного вірусу, що вразив плантації.