Генсек НАТО пророкує швидке завершення операції в Лівії

НАТО близьке до завершення операції "Об`єднаний захисник" у Лівії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в Брюсселі на неформальній зустрічі представників країн-членів НАТО заявив Генеральний секретар НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН.

За його словами, завтра, 6 жовтня, на зустрічі представників країн-членів НАТО з партнерами Альянсу в цій операції обговорюватимуться перспективи «для завершення місії» в Лівії.

«Сьогодні ми порушили питання, які уроки ми повинні винести з цієї операції. Операція показала, що НАТО не вистачає деяких можливостей, особливо в Європі, виконувати повною мірою поставлені завдання», - підкреслив Генсек.

Він зазначив, що європейські союзники і Канада узяли на себе більшу «частку відповідальності в операції в Лівії».

За його словами, вони забезпечили більшу частину активів. «Але це також відноситься і до США, особливо в сфері з розгортання критичних систем забезпечення. Я говорю про розвідку на всіх рівнях і дозаправку в повітрі», - сказав Генсек НАТО.

Також він підкреслив, що НАТО має «багаторічний досвід підтримки переходу від диктатури до демократії». «І якщо нас попросять, ми будемо раді поділитися цим досвідом», - заявив Генсек Альянсу.

У ході першого дня засідань також обговорювалися питання піратства. Генсек НАТО зазначив, що в цілому кількість атак піратів з початку цього року значно зменшилася.

«Міжнародні зусилля з боротьби з піратством біля берегів Сомалі істотно впливають. В цілому кількість піратських нападів цього року зменшилася. З початку цього року в Аденській затоці не було жодної успішної атаки піратів. Але ця проблема залишається», - сказав Генеральний секретар НАТО.

«Ми домовилися, що операція Океанський щит (“Ocean Shield”, операція НАТО в Індійському океані з боротьби з піратством) робить важливий внесок у розвиток безпеки, і ми продовжуватимемо цю місію”, - уклав він.