Путін: Росія не збирається вступати до НАТО і Євросоюзу

Росія не збирається вступати до НАТО і Європейського Союзу.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН на сесії інвестиційного форуму «ВТБ Капіталу» «Росія кличе!».

«Чи збираємося ми вступати до НАТО, до ЄС? Ні, ми не збираємося», - сказав В.ПУТІН.

Він відзначив, що Росія може самостійно забезпечити свою безпеку. При цьому, за словами В.ПУТІНА, Росія розвиватиме відносини з Євросоюзом, зокрема, будуватиме зону вільної торгівлі і розвиватиме інтеграційні процеси.

«Як основне завдання ми висуваємо не вступ до альянсів… Головне завдання Росії - підвищення рівня добробуту власних громадян», - додав він.

За словами В.ПУТІНА, проблеми існують в усіх країнах, хоча в Росії їх більше, однак у міру розвитку економіки вони «відходитимуть».