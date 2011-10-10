Партія Туска лідирує на парламентських виборах у Польщі

Правляча партія прем`єр-міністра Польщі Дональда ТУСКА зберігає лідерство на парламентських виборах після підрахунку більш як 60% бюлетенів.

Як повідомляє «Газета.ру», за даними Державної виборчої комісії Польщі, після підрахунку 63,74% бюлетенів правляча партія «Громадянська платформа» набирає 37,47%, опозиційна партія Ярослава КАЧИНЬСЬКОГО «Право і справедливість» одержує 30,61%, «Рух Палікота» – 9,8%, партія PSL віце-прем`єра Вальдемара ПАВЛЯКА – 9,51%, Союз лівих демократичних сил – 8,24% голосів.

Партії Д.ТУСКА і В.ПАВЛЯКА оголосили після виборів, що готові знову створити коаліцію.

У 2007 році «Громадянська платформа» виграла парламентські вибори з результатом 41,51%, а партія «Право і справедливість» одержала підтримку 32,11% виборців.

Уряд Польщі формує партія, яка отримала перемогу на парламентських виборах. За пропозицією партії, що перемогла, Президент призначає прем`єр-міністра, якого потім затверджує Сейм. Проте для цього партії треба або мати більшість ц парламенті, або створити коаліцію.