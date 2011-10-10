Сомалійські пірати захопили судно з 10 українцями

Біля берегів Сомалі в понеділок пірати захопили італійське вантажне судно. На його борту 23 члени екіпажу, серед яких 10 громадян України, решта італійці та індійці, повідомляє Дзеркало тижняз посиланням на Радіо Свобода.

За повідомленням італійських ЗМІ, судно Montecristo, завантажене металобрухтом, прямувало з Суецького каналу до В`єтнаму. Захоплений теплохід належить італійській компанії D`Alesio Group, що базується в Ліворно.

Досі жодне судно цієї компанії не потрапляло до рук сомалійських піратів, інформує прес-секретар судновласника.

У повідомленні міністерства закордонних справ Італії говориться, що інцидент із судном Montecristo пильно відстежують дипломати, які встановили контакти з судновласником та іншими компетентними органами.