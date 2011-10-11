Іспанець судитиметься з ФБР, яке зробило з нього Бен Ладена

Іспанський політик Гаспар Льямасареса (Gaspar Llamazares) має намір подати до суду на ФБР за те, що співробітники бюро використали його фотографію для створення фоторобота ватажка терористичної організації "Аль-Каїда" Усами бен Ладена, повідомляє Риа-новости з посиланням на іспанське агентство EFE.

Співробітники ФБР використали офіційну передвиборну фотографію Льямасареса, яку легко можна знайти в інтернеті, для складання фотороботів як мінімум двох терористів: Усами бен Ладена і Атийя Абд аль-Рахмана.

У середині січня 2010 року ФБР вибачилося перед іспанським політиком у письмовому вигляді, однак, як зазначає агентство, це його не задовольнило. Льямасареса заявив, що наполягає на проведенні розслідування інциденту.

Як відзначає агентство, у вівторок в інтерв`ю радіостанції Cadena SER політик заявив, що від ФБР він отримав лише незначні "вибачення крізь зуби".

"Я подам позов проти ФБР", - заявив Льямасареса.

Через брак свіжих фотографій бен Ладена співробітники ФБР вирішили скласти його фоторобот, щоб зрозуміти, як він може виглядати зараз. На зображенні, яку вже зняли з сайту ФБР, бен Ладен представлений з сивим коротко стриженим волоссям, короткою бородою, без чалми і в сучасному, а не традиційному костюмі.

Ватажок "Аль-Каїди" Усама бен Ладен був знищений в результаті рейду американських спецслужб в Пакистані на початку травня 2011 року. За останні місяці американські спецслужби ліквідували кількох ключових функціонерів цієї терористичної організації.