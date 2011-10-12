ОБСЄ стурбована вироком Тимошенко

Головуючий в ОБСЄ міністр закордонних справ Литви Аудроніус АЗУБАЛІС висловив стурбованість оголошеним 11 жовтня вироком екс-прем’єр-міністру України Юлії ТИМОШЕНКО і закликав до повної прозорості під час апеляційного процесу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ОБСЄ.

«Я уважно стежив за справою і вже закликав українську владу забезпечити права підзахисної на чесний судовий процес. Зараз життєво важливо, щоб апеляційний процес був проведений відкрито і чесно та у відповідності з найвищими стандартами для відновлення довіри українських громадян та міжнародної спільноти», - заявив литовський міністр.

А.АЗУБАЛІС наголосив, що Україна, дотримуючись верховенства права, водночас повинна уникати вибіркового застосування правосуддя.

Як повідомляв УНІАН, Україна планує головувати в ОБСЄ у 2013 році.