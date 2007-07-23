Путін вніс до Держдуми проект закону про вихід з ДЗЗСЄ

Володимир Путін вніс до Державної Думи законопроект про припинення Росією дії Договору про звичайні збройні сили у Європі (ДЗЗСЄ), повідомляє Лента.ру

Проект закону зареєстрований і надісланий голові Держдуми. Наразі Держдума перебуває на канікулах. Законопроект буде розглянутий впродовж осінньої сесії російського парламенту, яка почнеться у вересні 2007 року.

Раніше президент РФ підписав указ про мораторій на виконання Росією умов ДЗЗСЄ. Проте вихід Росії з договору може бути здійснений тільки після ухвалення відповідного закону.