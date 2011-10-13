Землетрус на острові Балі: поранені більше 20 людей

На острові Балі в Індонезії внаслідок землетрусу постраждали понад 20 чоловік, серед яких один іноземний турист.

Землетрус магнітудою 6 балів стався сьогодні вранці, передає РІА «Новости» з посиланням на агентство Сіньхуа.

Представник місцевої служби з надзвичайних ситуацій повідомив, що на Балі в курортному місті Кута поранено 23 людей, багато будівель пошкоджено. Національна приналежність іноземного туриста, що постраждав від стихії, не уточнюється.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався за 100 кілометрів на північний захід від Балі, осередок залягав на глибині 61 кілометра.

За даними центру попередження цунамі, розташованого на Гаваях, загрози цунамі немає. Про те, що поява приливної хвилі малоймовірна, повідомив і сейсмологічний центр Індонезії.