Жителі Мексики подають до міжнародного суду на президента країни

Жителі Мексики склали колективний позов, який буде подано до Міжнародного кримінального суду (МКС) проти Президента країни Феліпе КАЛЬДЕРОНА та інших високопоставлених представників влади, пише Лента.ру з посиланням на мексиканську El Diario. Керівництво Мексики звинувачують у військових злочинах і злочинах проти людяності.

Ініціаторами подачі позову виступила група адвокатів, правозахисників і журналістів. За їхніми твердженням, із грудня 2006 року в країні внаслідок відкритого протистояння влади й представників злочинних угрупувань було вбито понад 40 тисяч людей, ще понад 10 тисяч зникли безвісти. За словами одного з авторів позову Сандоваля БАЛЬЄСТЕРОСА, підписи під позовом поставили вже понад 20 тисяч осіб, що робить його рекордним у історії МКС.

Автори позову звинувачують владу країни й представників поліції в приховуванні таких злочинів як тортури, вбивства й погроми. "Хвиля звірячого насильства, що захлеснула нашу країну, була фактично узаконена й стала нормальним фоном повсякденного життя", - цитує слова С.БАЛЬЄСТЕРОСА британська The Times.

Як передає EFE, влада вже відповіла на пред`явлені їй претензії. Уряд Мексики опублікував офіційну заяву, в якій, зокрема, йдеться, що "політика державної безпеки не може бути міжнародним злочином". У ній також зазначається, що, коли б не зусилля влади щодо захисту населення, жителі багатьох районів країни залишилися б "на милість злочинців".

Влада Мексики стверджує, що всі застосовувані заходи по боротьбі зі злочинністю відповідають вимогам закону, а автори позову до МКС виставляють ситуацію в Мексиці в невірному світлі. Крім того, як підкреслюється в заяві, першочерговою в країні є національна судова влада, й рішення МКС лише доповнюють її рішення.

Активісти мають намір подати позов до МКС 25 листопада. Крім мексиканської влади, відповідачами за позовом, якщо він буде прийнятий до розгляду, можуть виступити лідери мексиканських наркокартелів.

З грудня 2006 року в Мексиці йде війна з наркокартелями. В постійних сутичках представників наркокартелів один із одним і з поліцією в країні щороку гинуть тисячі людей, зокрема мирні жителі. За офіційною статистикою, кількість жертв серед мирного населення з 2006 року становить 37 тисяч осіб, проте автори позову до МКС стверджують, що насправді число загиблих перевищує 50 тисяч.