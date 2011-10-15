У Лівії тривають зіткнення прихильників Каддафі з силами повстанців

У столиці Лівії Тріполі в п`ятницю щонайменше троє людей загинули і понад 30 були поранені в зіткненнях прихильників поваленого диктатора Муамара КАДДАФІ з силами Національної перехідної ради (НПР), передає Радіо «Свобода».

Окремі збройні сутички відбувалися в районі Абу-Салім. У них брали участь близько 50 прихильників М.КАДДАФІ, проте, як зазначили оглядачі, це були перші ознаки організованого збройного опору супротивників новій владі в Тріполі з моменту його захоплення повстанцями 23 серпня.

Рівень тривоги в місті підвищено до максимального.

Сили НПР продовжують бої за повний контроль над рідним містом М.КАДДАФІ - Сирт.

Місцезнаходження самого полковника залишається невідомим.

Як повідомляв УНІАН, масові акції протесту в Лівії почалися в лютому 2011 року й невдовзі переросли у відкрите збройне протистояння. Підтримку повстанцям надали сили НАТО, чия авіація з 19 березня почала завдавати ударів по позиціях армії М.КАДДАФІ.

Наприкінці серпня війська повстанців за підтримки Північноатлантичного альянсу взяли столицю країни Тріполі, після чого М.КАДДАФІ зник у невідомому напрямку. Деякі члени його сім`ї, зокрема, дружина Сафія, донька Аїша, сини Мухаммед і Ганнібал втекли до Алжиру.

У лютому лівійські опозиціонери сформували Перехідну національну раду, яка була офіційно визнана як єдиний легітимний орган влади 60 державами.