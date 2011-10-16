Засновник Wikileaks приєднався до штурму Лондонської біржі

Засновник Wikileaks Джуліан Ассанж виступив на демонстрації "Захопи Лондонську фондову біржу" (OccupyLSX), спрямованої проти сучасного світового економічного порядку, передає РІА "Новости".

Метою учасників акції було захоплення Лондонської фондової біржі, проте поліція блокувала підходи до неї. Тоді демонстранти почали сідати на землю і "захоплювати" дороги й тротуари. Поліція взяла демонстрантів у кільце, всередині якого опинилися близько 400 осіб, і ще приблизно 2,5 тисячі - зовні.

Джуліан Ассанж попросив поліцейських пустити його всередину оточення. За ним спробували пробратися ще кілька людей.

У соціальних мережах з`явилися повідомлення про арешт Ассанжа, але поліція їх спростувала.

Демонстрантам роздають листівки про правила поведінки під час громадських акцій і про те, як поводитись під час можливого арешту. Над Сіті кружляють кілька вертольотів - поліцейських та журналістських.

Серед учасників акції OccupyLSX, яких збирали через соціальні мережі, понад тисяча осіб різного віку, переважно молодь. Багато хто тримає в руках гасла з написами лівого спрямування, заклики скасувати розпочаті скорочення державних витрат і відправити у відставку уряд Девіда Кемерона.