Арктика тане на очах

Норвезький дослідник Едмонд ХАНСЕН вважає, що Північний Льодовитий океан зможе вже через 10 років повністю очищатися від льоду за один літній сезон.

Як передає РІА «Новости», Е.ХАНСЕН і його колеги з 1990 по 2010 рік вели спостереження за товщиною льоду в протоці Фрама (між Гренландією і Шпіцбергеном) за допомогою занурених на дно ехолокаторів - сонарів. Дані, зібрані вченими, свідчать, що товщина багаторічного льоду поступово падає і наближається до товщини однорічного.

"Найтовщий лід майже зник, і товщина багаторічного льоду наблизилася до товщини, типової для однорічного морського льоду. Ми наближаємося до стану, в якому умови будуть досить сприятливі для того, щоб більша частина арктичного льодового покриву встигала розтанути за одне літо", - говориться в анонсі до виступу Е.ХАНСЕНА на семінарі 19 жовтня, опублікованому на сайті Норвезького полярного інституту.

Зібрані вченими дані свідчать, що з 2005 року товщина багаторічного льоду у протоці Фрама знизилася на 35%. Якщо в 1990-ті роки середня товщина багаторічного льоду наприкінці зими становила 3,4 метра, то в 2005 році вона зменшилась до 2,2 метра. На думку дослідників, це говорить про те, що рівновага в Арктиці зсувається в бік поступового зменшення потужності крижаного покриву.

Досі більшість учених сходилися на тому, що лід зможе зникати в Арктиці влітку до кінця XXI століття. Разом з тим, директор Головної геофізичної обсерваторії імені Воєйкова Володимир КАТЦОВ у вересні 2010 року заявляв, що крига, яка дрейфує в Арктиці, може повністю зникнути в літній період значно раніше - не наприкінці, а вже в другій половині XXI століття.

На початку жовтня німецькі вчені, які повернулися з 16-тижневої експедиції на судні "Поларштерн", заявили, що багаторічна крига в центральній частині Арктики майже зникла, і її місце зайняв "молодий", однорічний лід. Там, де раніше була багаторічна крига великої товщини (від двох до п`яти метрів), тепер переважає тонка однорічна товщиною близько 90 сантиметрів.