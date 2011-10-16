Чавес летить на Кубу для чергового обстеження

Президент Венесуели Уго ЧАВЕС знову відправляється на Кубу для проходження нового обстеження після чотирьох курсів хіміотерапії, який він пройшов у зв`язку з виявленням у нього ракової пухлини минулого літа.

Як повідомляє NEWSru, у своєму виступі перед членами уряду країни в суботу, показаному по національному телебаченню, У.ЧАВЕС заявив, що йде на поправку. "Але на Кубі на мене знову чекає суворе обстеження", - сказав глава Венесуели. За словами У.ЧАВЕСА, чотири місяці тому ситуація з його здоров`ям була критичною. "Слава Богу, що зараз я цілий, неушкоджений і на ногах", - сказав Президент.

Упродовж кількох місяців У.ЧАВЕС пройшов чотири курси хіміотерапії - три на Кубі та один в Каракасі. При цьому наприкінці вересня екс-посол США в Організації американських держав Роджер НОРЬЄГА звинуватив владу Венесуели в тому, що вони приховують правду про здоров`я У.ЧАВЕСА, оскільки його здоров`я стало запорукою перемоги на президентських виборах. Вони призначені на 7 жовтня 2012 року. Традиційно вибори глави Боліваріанської Республіки відбуваються в грудні.