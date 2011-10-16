На крейсер «Аврора» у Санкт-Петербурзі причепили піратский прапор

У Санкт-Петербурзі кілька молодих людей залізли на щогли крейсера "Аврора" і повісили там піратський прапор.

Як повідомляє РІА «Новости», поліція затримала п`ятьох з них, ще чотирьох знімають зі щогли.

У свою чергу, організація "Їжа замість бомб" повідомляє, що організаторами акції по захопленню "Аврори" "Пам`ятний жовтень, або Авророва неділя" є її активісти. Акція приурочена до Міжнародного дня ліквідації злиднів.

За заявою організації, учасники акції також здійснили "символічний постріл" з гармати.