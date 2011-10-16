Німецькі поліцейські здійняли бунт проти шапок-вушанок

Поліцейські німецької землі Північний Рейн - Вестфаллія здійняли бунт проти шапок-вушанок російського зразка, які їм встановлені відповідно до зимової форми.

Як повідомляє радіостанція «Эхо Москвы», у профспілці заявили, що у правоохоронців у шапках-вушанках вигляд наче "курям на сміх".

Самі поліцейські віддали б перевагу звичній вовняній шапці, проте вводити такі моделі Міністерство внутрішніх справ Німеччини поки що не поспішає. Там вважають, що в хутряній шапці поліцейський виглядає дуже гідно.